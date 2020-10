GOLDMAN SACHS belässt RECKITT BENCKISER GROUP PLC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Reckitt Benckiser nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7355 Pence belassen. Das Umsatzwachstum des Konsumgüterherstellers aus eigener Kraft sei stärker ausgefallen als die Konsensschätzung, schrieb Analyst John Ennis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus Gesprächen mit Investoren wisse er allerdings, dass deren Erwartungen über der offiziellen Konsensschätzung gelegen hätten. Dazu sei die Aktie seit Jahresbeginn schon gut gelaufen./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 08:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Reckitt Benckiser Group Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de