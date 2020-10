Neuromod schließt erfolgreich Serie-B-Finanzierung mit einem Volumen von 10,5 Millionen Euro für Lenire, ein Gerät zur Behandlung von Tinnitus, ab

Neuromod Devices Limited („Neuromod“) ist ein irisches Medizintechnologieunternehmen, das auf die Behandlung von Tinnitus spezialisiert ist, einer chronischen Erkrankung, von der 10 bis 15 % der Weltbevölkerung betroffen sind und die gemeinhin als „Ohrensausen“ bezeichnet wird. Das Unternehmen gibt bekannt, dass es im Rahmen einer überzeichneten Serie-B-Finanzierung Mittel in Höhe von 10,5 Millionen Euro beschafft hat. Die Investition wurde von dem Mehrheitsinvestor Fountain Healthcare Partners angeführt; beteiligt waren auch Moffett Investment Holdings und Medical Device Resources, beides bereits bisher aktive Investoren des Unternehmens, sowie die Risikokapitalgeber Kreos Capital und Silicon Valley Bank.

Die Mittel aus der Finanzierung sollen zur Expansion der Vermarktung des Tinnitus-Behandlungsgeräts Lenire in Europa, zum Ausbau der Produktion, zur Förderung der Unternehmensstrategie in Bezug auf die US-amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA und zur Nutzung der Absatzchancen beim US-amerikanischen Kriegsveteranenministerium eingesetzt werden. Man geht davon aus, dass etwa 20 Millionen US-Amerikaner an belastendem chronischem Tinnitus leiden; mehr als zwei Millionen Veteranen der US-Streitkräfte erhielten laut dem Jahresleistungsbericht des Kriegsveteranenministeriums aus dem Jahr 2019 Invaliditätszahlungen für militärdienstbedingten Tinnitus.

Die Expansion von Neuromod in Europa begann im April 2020 mit der Eröffnung der deutschen Niederlassung des Unternehmens im bayerischen Forchheim. Neuromod plant erhebliche Investitionen in Vertrieb und Marketing und wird in den kommenden 12 Monaten 40 Mitarbeiter einstellen, die zunächst in Irland und Deutschland tätig sein werden.

Ergebnisse klinischer Studien

Die Serie-B-Finanzierung folgt auf die Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten großen klinischen Studie des Unternehmens als Titelbericht in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine. Die Studie, die über einen Zeitraum von 12 Wochen mit 326 Patienten durchgeführt wurde, ergab erhebliche Verbesserungen der Tinnitus-Symptome der Patienten. Mehr als 80 % der Patienten, die das verschriebene Behandlungsschema einhielten, erlebten gemessen an einem Tinnitus-Schweregrad von 1 bis 100 eine durchschnittliche Verbesserung von etwa 14 Punkten. Als das Team 12 Monate nach der Behandlung eine Nachbeobachtung vornahm, konnte bei 80 % der Teilnehmer eine anhaltende Verbesserung beobachtet werden. Bei der Studie handelt es sich um die größte und längste klinische Nachbeobachtungsstudie, die jemals im Bereich Tinnitus durchgeführt wurde. 78 % der Studienteilnehmer gaben an, dass sie die Behandlung mit Lenire anderen Tinnitus-Patienten empfehlen würden.1