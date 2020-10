FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Es gab zunächst keine eindeutigen Impulse. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Mittag unverändert bei 176,11 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,62 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich insgesamt in Grenzen. Der Markt schaut derzeit auf die stockenden Verhandlungen für ein Konjunkturpaket in den USA. Die jüngsten Aussagen zu den Erfolgsaussichten waren eher widersprüchlich. Am Nachmittag läuft eine von den Demokraten gesetzte Frist aus.