Mannheim, Deutschland / San Francisco, Kalifornien (ots) - ozmi, das erste

benutzerfreundliche digitale Ökosystem für Kosmetikhersteller und deren Partner,

hat seine Beta-Testphase abgeschlossen. Die digitale One-Stop-Plattform steht

allen professionellen Anwendern in Beauty und Personal Care zur Verfügung. ozmi

ist die erste innovative Lösung des deutschen Start-up-Unternehmens Chemster

GmbH.



"Mit ozmi möchten wir innovativen Marken- und Lösungsanbietern ein dringend

benötigtes Werkzeug an die Hand geben, mit dem sie Kosmetikprodukte schneller

und einfacher herstellen können", sagt Udo Eberlein, CEO von Chemster.





"Beauty und Personal Care ist ein fragmentierter Markt und Informationen sindoft unklar oder nicht verfügbar", erklärt Eberlein. Das Verbraucherverhalten unddie Nachfrage haben die Produktzyklen der Unternehmen verändert. Auch in dieserBranche erwarten Nutzer, dass professionelle IT-Anwendungen genauso einfach undmobil nutzbar sind wie im privaten Bereich."Mit dem offenen, anwenderfreundlichen Ansatz von ozmi erfüllen wir die neuenAnforderungen", ergänzt Herr Eberlein. Auf ozmi können Anwender Inhaltsstoffe,Formulierungen und Verpackungen finden, mit Dienstleistern zusammenarbeiten undProjekte verwalten. ozmi ist DSGVO-konform und gewährleistet Nutzern sowohl dieSicherheit als auch die Kontrolle über ihre Daten.Der weltweite Launch von ozmi erfolgt schrittweise, zunächst mit dem Fokus aufEuropa.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ozmi.com/ .Über ozmi und die Chemster GmbHozmi ist eine digitale Kollaborationsplattform für Kosmetikentwicklung. DiePlattform vereinfacht die Entwicklung von Kosmetikprodukten, damit Beauty-Markenihre Produkte schneller und effizienter auf den Markt bringen können. ozmi istdas Flaggschiff der Chemster GmbH, die 2019 gegründet wurde. Das Unternehmenunterstützt die Formulierungsindustrie, angefangen mit der Kosmetikbranche.Chemster hat seinen Sitz in Mannheim, Deutschland sowie in San Francisco,Kalifornien. ozmi ist eine eingetragene Marke der Chemster GmbH.