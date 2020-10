JPMORGAN belässt RECKITT BENCKISER GROUP PLC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Reckitt Benckiser nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Der Konsumgüterhersteller habe mit ordentlichen Resultaten die Erwartungen übertroffen und den Ausblick für den vergleichbaren Umsatz angehoben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 07:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2020 / 08:07 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Reckitt Benckiser Group Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de