Berlin (ots) - Ab heute können in Baden-Württemberg alle Landesbeamt*innen mit

einem geleasten Dienstrad zur Arbeit - und sind dabei bundesweit die Ersten. Das

Land setzt mit dieser Einführung ein wichtiges Zeichen für nachhaltiges Pendeln

zur Arbeit. Landesangestellte hingegen bleiben weiterhin außen vor, Grund sind

Restriktionen in den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes. Der Bundesverband

Zukunft Fahrrad e. V. (BVZF) regt an, dass Arbeitgeber*innen und Gewerkschaften

in aktuellen Tarifverhandlungen gemeinsam an Lösungen arbeiten, damit

Angestellte flächendeckend Diensträder nutzen können.



Dienstradleasing spielt eine wichtige Rolle bei der Entlastung des

Berufsverkehr. Rund sechs Millionen Arbeitnehmer*innen sind bei einem von

zehntausenden Unternehmen beschäftigt, die ihren Angestellten ein Dienstrad

anbieten, Tendenz stark steigend. Beamt*innen und Angestellte des öffentlichen

Dienst waren davon bisher ausgeschlossen. Das ändert sich mit dem heutigen Tag;

erstmals können die rund 200.000 Beamt*innen in Baden-Württemberg dank

entsprechender Änderungen im Beamtenbesoldungsgesetz Diensträder leasen. Weitere

Bundesländer wie Hamburg und Schleswig-Holstein haben zumindest bereits die

rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Ein etwaiger Start des Leasing-Programms

steht allerdings noch offen.







aus, da das Dienstradmodell in den Tarifverträgen des öffentlichen Dienst

ausgeschlossen wird. ver.di begründet dies mit dem geringfügigen Einnahmeverlust

in den Sozialversicherungen durch die beim Leasing übliche Gehaltsumwandlung.

Diese Haltung ist jedoch auch unter Gewerkschaften umstritten. Verschiedene

Tarifverträge, etwa der des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbands

oder der für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern lassen die

Gehaltsumwandlung für Diensträder zu.



Wasilis von Rauch, Geschäftsführer des BVZF: "Wir gratulieren dem Land

Baden-Württemberg zur Einführung des Dienstradleasings für Beamte und hoffen,

dass in naher Zukunft Hamburg, Schleswig-Holstein und weitere Bundesländer

folgen. Für Angestellte des öffentlichen Dienst bleibt die Situation

unbefriedigend. In den aktuellen Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen

besteht jetzt die große Chance, das zu ändern. Die Vereinigung der kommunalen

Arbeitgeberverbände (VKA) hat Dienstradleasing in ihr Angebot an die

Gewerkschaften prominent integriert. Jetzt liegt es an ver.di, darauf einzugehen

und gegebenenfalls eigene Bedingungen zu stellen. Gelingt der Durchbruch, wäre

das eine phantastische Nachricht für die nachhaltige Mobilität und, besonders in

Zeiten von Corona, ein Beweis, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber*innen die

Gesundheit der Beschäftigten besonders fördern wollen".



