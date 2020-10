--------------------------------------------------------------------------------

1. Emittent: AMAG Austria Metall AG2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigenInstrumenten3. Meldepflichtige PersonGemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)__________________________________________________________________________|____Vorname____|____Name/Nachname_____|________Sitz_________|____Staat____||_______________|B&C_Privatstiftung____|Wien_________________|Österreich___|| |Raiffeisenbankengruppe|Linz |Österreich ||_______________|OÖ_Verbund_eGen_______|_____________________|_____________||Franz__________|Rauch_________________|_____________________|_____________||Christine______|Delacher-Rauch________|_____________________|_____________||Jürgen_________|Rauch_________________|_____________________|_____________|4. Namen der Aktionäre: B&C AMAG Holding GmbH, B&C Kratos Holding GmbH, InvestHolding GmbH, Esola Beteiligungsverwaltungs GmbH5. Datum der Schwellenberührung: 19.10.20206. Gesamtposition der meldepflichtigen Person______________________________________________________________________________| | |Prozentanteile| | || | | der | | || |Prozentanteile| Stimmrechte, | | || | der | die die | |Gesamtzahl der|| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte || |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|| |gehören (7.A) | Instrumente | | || | |repräsentieren| | || | | (7.B.1 + | | ||__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|| Situation am | | | | || Tag der | 73,40 % | 0,00 % | 73,40 % | 35 264 000 ||Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|| Situation in der | | | | ||vorherigen Meldung| 73,40 % | | | ||(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|Details7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:______________________________________________________________________________|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_________________________________________|| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|Prozentanteil_der_Stimmrechte_|| | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt ||ISIN der Aktien| (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG ||_______________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____||AT00000AMAG3___|_______________|__25_883_540___|_______________|___73,40_%____|