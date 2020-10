EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ALSO geht live mit der KI-gestützten Celonis Accounts Payable Execution App



20.10.2020 / 14:00



Emmen, Schweiz, München, Deutschland, und New York City, USA, 20. Oktober 2020 MEDIENMITTEILUNG ALSO geht live mit der KI-gestützten Celonis Accounts Payable Execution App



Celonis, der weltweit führende Anbieter von Execution Management Systems (EMS), und der Schweizer Technologieanbieter ALSO gaben heute den erfolgreichen Einsatz der Celonis Accounts Payable Execution App bekannt. Die App optimiert den Cashflow, sichert Skonti, reduziert die Gefahr von Strafen wegen verspäteter Zahlungen und setzt Working Capital frei. Sie ist Teil des neuen Celonis Execution Management Systems, mit dem Unternehmen ihre Execution Capacity, also die Verarbeitungskapazität, optimieren und Execution Gaps, sprich eventuelle Lücken, schließen können.



ALSO ist in 23 europäischen Ländern tätig, erwirtschaftet einen Gesamtnettoumsatz von fast 11 Milliarden Euro und bearbeitet jährlich Millionen von Lieferantenrechnungen. Die neue Accounts Payable Execution App von Celonis ermöglicht es ALSO, die Rechnungsverarbeitung mit KI zu optimieren. So können die Ursachen für suboptimale Durchlaufzeiten in der Rechnungsverarbeitung identifiziert und umgehend Verbesserungen empfohlen oder automatisiert ausgelöst werden. Die Anwendung unterstützt die Mitarbeiter von ALSO beim Aufbau eines harmonisierten und automatisierten Kostenmanagements, der Optimierung des Working Capital und der Verbesserung der Gesamtrentabilität. Mit der Celonis Accounts Payable Execution App kann ALSO wertvolle Skonti nutzen, die von vielen Lieferanten bei frühzeitiger Zahlung angeboten werden. Die Celonis App sichert nicht nur diese Skonti, sondern sorgt auch dafür, dass Rechnungszahlungen zu den entsprechenden Fälligkeitsterminen erfolgen. Durch den Wegfall von Mahngebühren für überfällige Rechnungen und die Bezahlung von Rechnungen zum vereinbarten Termin kann erhebliche Liquidität zu anderweitiger Verwendung freigesetzt werden.