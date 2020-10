Derzeit fragt sich die Gemeinde der Börsianer, wie gut das Geschäftsmodell des Elektronik-Herstellers Xiaomi funktioniert - sowie ob und was es auf längere Sicht einbringen könnte. Wir haben Antworten von Top-Börsen-Analyst Peter Thilo Hasler und unserer sehr erfahrenen Partnerredaktion FinMent:

„Lange schien es für Xiaomi keine Grenzen zu geben. Allein in den vergangenen zwölf Monaten hat die Aktie sich mehr als verdreifacht und scheint über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Denn auch für Xiaomi wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Als einziger Mobilfunkanbieter neben Apple konnte Huawei seinen Marktanteil in China zuletzt ausbauen“, so Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst von Sphene Capital.