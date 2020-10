SNP SE und Scheer GmbH treffen Vereinbarung über strategische Partnerschaft

- Mit der Kooperation wollen SNP und Scheer Kunden mithilfe der SNP-Software CrystalBridge(R) eine schnelle und flexible Umsetzung von Transformationsprojekten ermöglichen

- Im Fokus des Vertrags mit vierjähriger Laufzeit stehen Migrationen nach SAP S/4HANA

Heidelberg und Saarbrücken/Deutschland, 20. Okt. 2020 - SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Transformationsprozesse und automatisierte Datenmigrationen, und Scheer GmbH, ein IT-Beratungshaus mit Schwerpunkten auf Geschäfts- und Prozessmanagement im SAP-Umfeld, haben einen Vertrag über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Im Zentrum der Kooperationsvereinbarung steht der Einsatz der SNP-Software CrystalBridge(R) - The Data Transformation Platform bei den Kunden von Scheer, vorwiegend in der DACH-Region und in den Beneluxstaaten. Der Partnerschaftsvertrag mit Gold-Status, der Ende September geschlossen wurde, hat eine Laufzeit von vier Jahren.

Mit der strategischen Partnerschaft wollen beide IT-Unternehmen Kunden durch den Einsatz von SNP-Software für die automatisierte Datenmigration eine schnelle und sichere Durchführung von komplexen Transformationsprojekten ermöglichen. Dies gilt insbesondere bei Migrationen nach SAP S/4HANA, auch in Verbindung mit einer Cloud Transition zu Microsoft Azure. Dabei wird Scheer die Prozessberatung und die systemtechnische Conversion "Easy Move to Azure" inklusive des anschließenden Cloud-Betriebs zum Festpreis übernehmen sowie die neue SNP-Softwarekomponente "Cloud Move for Azure" verwenden. Die IT-Unternehmen haben gemeinsam einen Trainingsplan erstellt, nach dem Mitarbeiter von Scheer zum Einsatz von CrystalBridge(R) trainiert und zertifiziert werden, um Kunden den besten Service zu bieten.