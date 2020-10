Walmart vs. Amazon – Kampf der Giganten um den E-Commerce-Thron

Jahrelang konnte Amazon im E-Commerce-Bereich fast nach Belieben schalten und walten. Mit dem weltgrößten Handelskonzern Walmart hat sich nun ein würdiger Herausforderer aufgemacht, die Marktmacht von Amazon zu brechen. Vontobel bietet eine Aktienanleihe mit der WKN VP84DL auf das Duo an. In unserem Börsendienst gehört Amazon weiterhin zu einem häufig besprochenen Wert.

Der Preis ist heiß

Sam Walton eröffnete den ersten Walmart 1962 in der Stadt Rogers im US-Bundesstaat Arkansas. Die Idee war ganz einfach. Walton wollte mehr verkaufen für weniger Geld. Die Firmenstrategie basierte sogar darauf, jederzeit und überall den niedrigsten Preis zu haben. Zudem sollte ein guter Service noch stärker als bisher in den Vordergrund gestellt werden. Aus diesen einfachen Ideen hat sich in den vergangenen sechs Jahrzehnten der weltgrößte Einzelhandelskonzern entwickelt. Jede Woche werden die rund 11’500 Einzelhandelsgeschäfte (4’753 in den USA) in 27 Ländern weltweit und die verschiedenen Online-Handelsplattformen von knapp 265 Millionen Kunden frequentiert.