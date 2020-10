Von Champions des Megatrends Digitalisierung profitieren

Als Chinas führende Telekommunikationsunternehmen am 1. November ihre 5G-Datentarife einführten, waren sie beim Start eines der weltweit größten Netze der nächsten Generation dem Zeitplan zwei Monate voraus und demonstrierten so das Tempo der digitalen Evolution in Asiens größter Volkswirtschaft. Diese leistungsfähigen Mobilfunknetze bieten die Grundlage für die nächste Welle der Digitalisierung und fachen den Wandel in zahlreichen Sektoren wie Videokommunikation, Entertainment, Onlinehandel, Anwendungen für die Bereiche Smart Home und Internet der Dinge sowie Fahrzeugtelematik weiter an.

5G zeigt, wie neue Technologien ganze Branchen umgestalten. Daraus ergeben sich Möglichkeiten für Unternehmen, die ihre Wettbewerbsposition festigen wollen. Für uns bei Columbia Threadneedle Investments ist dies ein zentrales Anlagethema, das weltweit in vielen Sektoren zum Tragen kommt. Zusätzlicher Auftrieb kommt von der Ausbreitung von Technologien wie Big Data, Robotik, Künstliche Intelligenz und Cloud Computing.