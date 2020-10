IRIS Software Group übernimmt das Schulverwaltungssystem iSAMS

Die IRIS Software Group, eines der größten privaten Softwareunternehmen Großbritanniens, meldet heute die Übernahme von iSAMS, einem führenden, vollständig integrierten Online-Schulverwaltungssystem.

Eng an der Vision der Gruppe orientiert, der zuverlässigste Anbieter einsatzkritischer Software und Dienstleistungen zu sein, soll iSAMS das Bildungsportfolio von IRIS erweitern. iSAMS beliefert über 500 unabhängige Schulen in Großbritannien und mehr als 500 internationale Schulen in 80 Ländern mit Managementinformationssystemen (MIS).