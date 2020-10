Azincourt Energy ernennt Trevor Perkins zum Explorationsleiter

Vancouver, British Columbia, 20. Oktober 2020 - AZINCOURT ENERGY CORP. („Azincourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: AAZ, OTC: AZURF) freut sich bekannt zu geben, dass Herr C. Trevor Perkins mit der Rolle des Explorationsleiters betraut wurde. Herr Perkins ist Fachgeologe und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Planung und Ausführung von Mineralexplorationsprogrammen und in der Leitung von Explorationsteams. Er kann auf zahlreiche Entdeckungen verweisen und konnte im Rahmen seiner 25-jährigen Karriere in der Mineralexploration in einigen der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt große Erfolge verbuchen.

In den letzten fünf Jahren war Herr Perkins als Explorationsleiter für die Firma UEX Corporation tätig, wo er die Explorationsarbeiten im Athabasca-Becken in Saskatchewan beaufsichtigte. In seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger für die Uran- Und Kobaltprojekte von UEX war er für die Erstellung einer Reihe von 43-101-konformen Fachberichten und Ressourcenschätzungen für die Projekte Christie Lake und West Bear verantwortlich. Daneben leitete er das Team, das im Jahr 2017 die Uranlagerstätte Ōrora entdeckte.

Herr Perkins war außerdem geowissenschaftlicher Leiter bei Rio Tinto und über ein Jahrzehnt lang bei Cameco Corporation beschäftigt. Bei Cameco bekleidete er mehrere Funktionen: er war Vice President, Exploration für Cameco Mongolia, District Geologist für Europa und Asien, leitender Projektgeologe für Arnhem Land in Australien und Projektgeologe für Camecos Projekte in Athabasca. Als Projektgeologe für das Projekt McArthur River leitete er das Team, das die nördlichen Ausläufer der Mineralisierung bei McArthur River (110 Mio. Pfund U3O8) entdeckte, und als leitender Projektgeologe beaufsichtigte er von Darwin (Australien) aus das Team, das die Entdeckung der Uranlagerstätte Angulari (20 Mio. Pfund U3O8) verantwortete.

„Wir freuen uns sehr, dass Trevor Teil unseres Teams wird. Sein Input wird sich unmittelbar auf unsere Betriebsplanung auswirken“, meint CEO Alex Klenman. „Trevors Lebenslauf, vor allem im Hinblick auf die Uranexploration, ist beeindruckend. Er war direkt in bedeutende Entdeckungen involviert und verfügt über wesentliche und relevante Projektmanagementerfahrungen im großen Stil. Wir stehen bei East Preston am Übergang zur nächsten Explorationsphase und sind zuversichtlich, dass uns Trevors Erfahrungen und Kenntnisse maßgeblich auf unserem Weg zur nächsten bedeutenden Entdeckung unterstützen werden“, so Herr Klenman weiter.