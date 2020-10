Neue Plattform für intelligente Infrastrukturen eröffnet Kunden von Tintri beispielloses Leistungsniveau

Die einheitliche Plattform erlaubt ein neues Niveau an Leistung und Effizienz. Die Vorteile für Tintri-Kunden sind weitere Kosteneinsparungen, branchenführende Qualität und erhöhter wirtschaftlicher Nutzen – und zwar über ein erweitertes Portfolio von NVMe- und Hybridsystemen mit autonomen Operationen und höherer Reaktionsfähigkeit. Die vereinheitlichte Plattform nutzt das umfassende technische Know-how von DDN beim Aufbau sehr effizienter Hochleistungsspeicher. Sie bietet Tintri eine stabile Grundlage für weitere Innovationen der eigenen KI-fähigen Lösungen, die die betriebliche Effizienz verbessern und die besten Echtzeitanalysen und Prognosen für virtualisierte und nicht virtualisierte Umgebungen liefern.

„DDN und die Tintri Enterprise Division entwickeln ihr Portfolio in Richtung eines stärker integrierten Angebots. Das ist für die Kunden ebenso vorteilhaft wie für die Unternehmen selbst", sagte Eric Burgener, Research VP, Infrastructure Systems, Platforms and Technologies Group, IDC. „Die Umstellung auf eine gemeinsame Hardware-Plattform für die beiden Geschäftsbereiche At Scale und Enterprise nutzt zudem Skaleneffekte im Engineering. Außerdem profitieren die Kunden mit neuen Releases von Vorteilen bei Zuverlässigkeit, Verwaltbarkeit und Markteinführungszeit", so Burgener.