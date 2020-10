(Ressortwechsel)



KOPENHAGEN/BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland beteiligt sich in diesem und den nächsten Jahren mit insgesamt 100 Millionen Euro am Kampf gegen die humanitäre Krise in der Sahel-Region. Das gab Bundesaußenminister Heiko Maas am Dienstag bei einer von Deutschland mitorganisierten Geberkonferenz für die Region in Afrika bekannt.

Bei der sich dort schnell zuspitzenden humanitären Krise stünden alle Warnlampen auf dunkelrot, sagte der SPD-Politiker. Man müsse sich mit den Menschen und den Helfenden vor Ort solidarisch zeigen und zusätzliche, flexible und mehrjährige Hilfe zur Verfügung stellen. Zugleich müsse die humanitäre Hilfe besser koordiniert und verzahnt werden.