HAMBURG/KIEL/FREEST (dpa-AFX) - Für die deutschen Ostseefischer verschlechtert sich die Situation durch die für 2021 beschlossenen Fischfangmengen weiter. Die Halbierung der Heringsquote ist nach Ansicht des Deutschen Fischerei-Verbandes "eine Katastrophe für die deutschen Fischer". Die EU-Fischereiminister hätten die Quote jetzt im vierten Jahr in Folge abgesenkt, sagte ein Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Seit 2017 sei sie um 94 Prozent reduziert worden. Das treffe besonders die Fischer in Mecklenburg-Vorpommern sehr hart, die mehr vom Hering abhängig seien als ihre Berufskollegen in Schleswig-Holstein.

"Von den Quoten kann kein Fischer leben", sagte der stellvertretende Vorsitzendes des Landesfischereiverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Michael Schütt. Positiv überrascht äußerte sich der Landesverband Schleswig-Holstein darüber, dass die Minister die Quote für Dorsch um fünf Prozent erhöhten. Damit hielten sie sich nicht an den Vorschlag der EU-Kommission für eine erneute Quotensenkung für ihren "Brotfisch" um 11 Prozent. Allerdings bringe dies einem Betrieb bei einer Grundquote von fünf Tonnen eine Erhöhung um 250 Kilogramm und etwa 500 bis 600 Euro mehr Umsatz. Das helfe den Fischern relativ wenig, sagte Verbands-Vize Benjamin Schmöde.