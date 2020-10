RBC belässt PROCTER & GAMBLE CO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Procter & Gamble trotz guter Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Der Konsumgüterhersteller habe noch stärker abgeschnitten als von ihm erwartet, schrieb Analyst Nik Modi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem beinhalte der angehobene Ausblick für die Konsensschätzungen Luft nach oben./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 07:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2020 / 07:59 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Procter & Gamble Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de