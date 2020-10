Präsentations-Software Pitch launcht nach erfolgreicher Beta-Phase (FOTO)

Berlin (ots) -



- Pitch.com hat in der Beta-Phase weltweit bereits über 25.000 Teams als Nutzer

gewonnen und mehr als 50 Millionen USD Kapital aufgenommen

- Jeden Tag werden Millionen von Slides erstellt und Nutzer empfinden diese

Aufgabe oft als Zumutung - Pitch denkt eine Software-Kategorie neu, die sich

seit den 1990ern nicht verändert hat

- Pitch vereint Funktionalität, Schnelligkeit, Ästhetik und die Möglichkeit zur

Kollaboration dank eines neuartigen Features zur Video-Kollaboration



Mehr als 25.000 Teams in über 134 Ländern nutzen die Präsentations-Software

Pitch (http://www.pitch.com) in der Beta-Phase, die ab heute frei verfügbar ist.

Damit gehört Pitch zu einer neuen Software-Generation, die nicht erst durch

Homeoffice und Remote Work an Bedeutung gewinnt: Webbasiert, auf Teamarbeit und

Kollaboration ausgelegt und mit einem Fokus auf Design, Schnelligkeit und

intuitive Bedienung. Das innovativste Feature von Pitch ist die Möglichkeit, mit

mehreren Teammitgliedern live und in Echtzeit per Videokonferenz in der Software

gemeinsam an Präsentationen zu arbeiten.







Pitch: Kompromisslos gute Präsentations-Software für moderne Teams



Pitch wurde 2018 von Christian Reber, dem Gründer von Wunderlist, gegründet und ist seitdem von namhaften Investoren mit mehr als 50 Millionen USD finanziert worden. Zu den Geldgebern gehören die Gründer von Instagram Kevin Systrom und Mike Krieger, der CEO und Gründer von Zoom Eric Yuan sowie Index Ventures, BlueYard, Thrive Capital und der Slack Fund. Einflussreiche Tech-Unternehmen wie Grammarly, Intercom und Notion nutzen Pitch bereits, um effizienter Präsentationen zu bauen. "Ich glaube daran, dass man den größten Erfolg erzielt, wenn man sich auf ein Thema fokussiert. Genau das hat Pitch getan: Das Team hat Präsentations-Software konsequent neu gedacht und so eine echte Innovation geschaffen", sagt Kevin Systrom, Gründer von Instagram. "Pitch verbindet Design und Leichtigkeit, die wir aus Consumer-Software kennen mit der Schnelligkeit und Rechenpower von Business-Lösungen. Damit wird Pitch bei Usern für Begeisterung sorgen." Pitch: Kompromisslos gute Präsentations-Software für moderne Teams Pitch vereint Funktionalität, Schnelligkeit, Ästhetik und die Möglichkeit zur Kollaboration in einer Anwendung: Teams können auf einen geteilten Workspace zugreifen, die umfangreiche Template-Galerie nutzen und sich dank intuitiv gestalteter Nutzerführung durch Pitch leiten lassen, um so deutlich schneller als bisher professionell gestaltete Präsentationen erstellen. Dank einer integrierten Videokonferenz-Funktion bietet Pitch seinen Nutzern als erste Präsentations-Software zudem die Möglichkeit, gemeinsam in Echtzeit an