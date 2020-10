Aurelius kauft die GKN Wheels & Structures. Verkäufer ist GKN. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht. Der Neuerwerb beschäftigt 900 Mitarbeiter. Der Umsatz lag 2019 bei 170 Millionen GBP. Es gibt vier Produktionsstätten in Großbritannien, den USA und in Dänemark. Hergestellt werden unter anderem Off-Highway-Räder. Die Kunden finden sich in der Bau-, Auto- Landwirtschafts- und Bergbauindustrie.Die Übernahme zu diesem ...