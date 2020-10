CUPRA nimmt als erste Automarke an Extreme E-Rennserie teil

Extreme E, die Rennserie für SUVs mit Elektromotor, wird 2021 in einem fünfstufigen Format durchgeführt, bei dem durch einige der extremsten Offroadstrecken der Welt gefahren wird. Diese Reise um die Welt wird ihre internationale Unterhaltungsreichweite dafür nutzen, die Themen Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und Gleichstellung zu fördern.

Der Einstieg von CUPRA in die Extreme E ist keine Überraschung, da die Marke immer wieder versucht, über die Grenzen des Möglichen hinauszugehen. Der CUPRA e-Racer – der weltweit erste vollelektrische Renn-Tourenwagen – ist mit vier eintourigen Elektromotoren ausgestattet, die zusammen 680 PS (500 kW) und 960 Nm mit einem flüssigkeitsgekühlten 65-kWh-Akku liefern und so dem Motorsport eine neue Dimension verleihen.

Das Projekt hat dazu beigetragen, dass die Marke ihr Wissen rund um die Elektrifizierung erweitert und diesen Bereich, der sich zu einem immer wichtigeren Bestandteil ihres Pkw-Angebots entwickelt, weiter ausbaut. Neuestes Modell ist das Plug-in-Hybridfahrzeug CUPRA Leon, auf das ab 2021 das Plug-in-Hybridfahrzeug CUPRA Formentor folgt, das in zwei verschiedenen Varianten erhältlich sein wird und an das sich in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres der CUPRA el-Born anschließen wird. Alle Fahrzeuge erfüllen die Anforderungen an nachhaltige Mobilität, aber auch an den Charakter und die Dynamik, die die Fans erwarten.

Extreme E: Eine Elektro-Odyssee

CUPRA wird sich mit ABT Sportsline als Hauptpartner des Rennteams zusammentun und dazu beitragen, ein Team von Ingenieuren und Fahrern für die „Elektro-Odyssee", das Motto der Extreme E, zusammenzustellen. Die Extreme E setzt sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein: Jedes Team muss einen männlichen und einen weiblichen Fahrer einsetzen. Der erste von ihnen ist der CUPRA E-Botschafter Mattias Ekström.

„Extreme E ist eine Mischung aus Raid und Rally Cross. Über GPS-markierte Strecken geht es durch die unterschiedlichsten Landschaften", erklärte Ekström. „Aber sie ist ein vielversprechendes Hilfsmittel für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Wir sammeln Daten zur Rückmeldung an Autos in Bereichen wie Software und Regeneration."

Das Engagement von CUPRA für Extreme E beruht nicht nur auf dem Wunsch, Erfolge im Motorsport zu erzielen, sondern auch darauf, die daraus gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf Fahreigenschaften, Leistungsentfaltung, Fahrwerksabstimmung und Lenkung in die Entwicklung der PKw einfließen zu lassen.