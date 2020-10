Havn Life Sciences unterzeichnet mit Revive Therapeutics eine Vereinbarung zur Lieferung von psychedelischen Wirkstoffen für den Einsatz in Forschung und Entwicklung

20. Oktober 2020, Vancouver, BC – Havn Life Sciences Inc. (CSE : HAVN) (FWB : 5NP) (das „Unternehmen“ oder „Havn Life“), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erschließung des menschlichen Potenzials durch evidenzbasierte Forschung und die Entwicklung standardisierter psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen konzentriert, freut sich, die Unterzeichnung einer Vereinbarung (die „Vereinbarung“) bekannt zu geben, bei der es darum geht, Revive Therapeutics Ltd. (CSE: RVV, USA: RVVTF) („Revive Therapeutics“) mit psychedelischen Wirkstoffen für den Einsatz in Studien zur Zulassung von Prüfpräparaten (Investigational New Drugs/„IND“) und für zukünftige klinische Studien gemäß den Richtlinien der US-amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde (Food and Drug Administration/„FDA“) zu beliefern.

Revive Therapeutics ist ein Life-Science-Unternehmen, das auf die Erforschung und Entwicklung von Therapeutika für seltene Erkrankungen und Infektionskrankheiten spezialisiert ist. Revive, das vor Kurzem die Firma Psilocin Pharma Corp. übernommen hat und entsprechende Fortschritte bei seinem neuartigen oralen Dünnfilm-Verabreichungssystems für psychedelische Wirkstoffe erzielt, arbeitet derzeit an der Weiterentwicklung von Therapeutika auf Basis von Psilocybin für die Behandlung von psychischen Erkrankungen und Missbrauchsstörungen.

Revives Forschungsaktivitäten zu Psilocybin für sein orales Dünnfilm-Verabreichungssystem und seine klinische Studie zur Behandlung der Methamphetamin-Substanzgebrauchsstörung werden an der University of Wisconsin–Madison im Einklang mit den FDA-Richtlinien durchgeführt.

Auch wenn die Psychedelikabranche noch in den Kinderschuhen steckt, bedeutet die Unterzeichnung einer Liefervereinbarung eine Wertschätzung für das Team von Havn Life und bestätigt die Geschäfts- und Umsatzziele des Unternehmens. Havn Life hat vor Kurzem die Einreichung seines Antrags auf Erteilung einer Händlerlizenz bei der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada bekannt gegeben.