Blickt man auf das Jahr 2015 zurück, lässt sich noch ein Kursniveau bei Alibaba um 60,00 US-Dollar feststellen. In den darauf folgenden Jahren stiegen die Notierungen bis auf 2018 unaufhörlich in die Höhe, in dieser Woche markierte das Papier ein Rekordniveau bei 313,81 US-Dollar, das entspricht einem Wertzuwachs seit 2015 von 455 Prozent. Allerdings lässt die aktuelle Wochenkerze kein gutes Licht auf die Aktie werfen, das aktuelle Doji könnte zu einer kurzfristigen Konsolidierung in dem Wertpapier führen. Bestehende Long-Positionen sollten ohnehin schon einmal enger abgesichert werden, möglicherweise kommen aber auch gewinn mit Namen jetzt ins Spiel. Trotz der relativen Stärke des Wertpapiers könnten sich demnächst schon wieder Handelsansätze auf der Unterseite ergeben.

200% Fibo erreicht

Aus technischer Sicht hat die Alibaba-Aktie mit dem Kurssprung an 310,00 US-Dollar ihr 200 % Fibonacci-Retracement erreicht, diese markante Stelle könnte durchaus zu einer Trendwende führen und kurzfristige Abschläge auf 300,00 US-Dollar hervorrufen. Aber erst darunter ist von einer Konsolidierungsausdehnung zurück auf 281,39 US-Dollar auszugehen, womit sich kurzfristige Short-Chance ergeben würden. Als Anlageinstrument kann hierzu das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA172F zum Einsatz kommen, allerdings sollte noch die Eintrittsvoraussetzung hierfür abgewartet werden. Solange nämlich die Aufwärtsdynamik in der aktuellen Form anhält und kein Trendbruch vorliegt, könnte Alibaba sogar noch bis in den Bereich von 320,00 und darüber sogar an die 343,79 US-Dollar hochschießen. Im Falle einer Konsolidierung dürfte spätestens ab 260,00 US-Dollar merklicher Kaufdruck einsetzen und zu einer Gegenbewegung führen.