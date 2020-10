Die 26. China Yiwu International Commodities (Standards) Fair beginnt in diesem Monat und setzt auf mehr Aktivitäten zur Förderung des Handels

In diesem Jahr werden etwa 10 Abordnungen bzw. 1.600 Personen von Exportunternehmen und Repräsentanzen mit Sitz in China sowie fast 20 Abordnungen bzw. 1.800 Einkäufer aus inländischen Fachgeschäften wie Kaufhäusern und Supermärkten (Verbrauchermärkten) an der Yiwu Fair teilnehmen. Zur Förderung des Handels werden online sechs Matchmaking-Börsen stattfinden.

Zur Förderung des Live-Handels werden in diesem Jahr rund hundert Live-Streamingrunden präsentiert. Cyberstars werden auf den wichtigsten E-Commerce-Plattformen live streamen, um für die Aussteller Produkte zu verkaufen und Einkäufer anzulocken. Zudem ist geplant, 12 Influencer bzw. Prominente von Youtube, Facebook und Instagram einzuladen, damit diese der Welt die Yiwu Fair auf ihren Kanälen oder Webseiten vorstellen, um ausländische Kunden anzulocken und das Markenimage aufzuwerten.

In der Zwischenzeit wird am 21. Oktober Chinagoods.com gelauncht, die offizielle Website der Yiwu-Märkte. Auf der Grundlage von 75.000, in den Yiwu-Märkten tätigen stationären Geschäften wird Chinagoods.com zwei Millionen kleine, mittlere und Kleinstunternehmen am oberen Ende der Industriekette unterstützen, indem Handelsdaten integriert und Lieferanten und Einkäufer aus den Bereichen Produktionsdesign, Ausstellung, Marktmanagement, Logistik, Lagerhaltung und Finanzierung zusammengebracht werden.

Zudem finden verschiedene Treffen und Aktivitäten statt, darunter die 3. internationale Konferenz zur Standardisierung in KMU, die Eröffnungsfeier rund um die „Schulung von zehntausend Personen“, die Konferenz für die Veröffentlichung nationaler Standards, der internationale Wettbewerb für kreatives Design bei Konsumgütern und der Innovationswettbewerb für den Live-Handel.

Zur Förderung von Online-Interaktion und Online-Handel werden alle wichtigen Veranstaltungen auch ins Netz gestellt.

Weitere Informationen unter:

http://en.yiwufair.com/

https://match.yiwufair.com/font/toLogin/?projectId=dbaec0f0-b534-4b6d- ...

