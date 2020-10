WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag leicht zugelegt. Der ATX stieg geringfügig um 0,04 Prozent auf 2194,11 Punkte. Nach weitgehend freundlichem Verlauf gab der ATX einen Großteil der Gewinne im Späthandel ab und schloss marginal höher. Im Blickpunkt standen erneut die Hoffnungen auf ein US-Konjunkturpaket sowie die Angst vor weiteren Lockdowns angesichts der in zahlreichen Ländern weiter steigenden Corona-Infektionszahlen.

Konjunkturdaten standen am Berichtstag nur wenige an. Der US-Immobilienmarkt hat sich nach einem leichten Dämpfer wieder besser entwickelt, wurde am Nachmittag bekannt. Nach einem Rückgang im August erhöhten sich im September sowohl die Baubeginne als auch die Baugenehmigungen wieder.