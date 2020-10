PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Märkte in Mittel- und Osteuropa haben sich am Dienstag mehrheitlich gegen das weiterhin eher trübe europäische Umfeld gestemmt. Gewinne gab es an den Börsen in Budapest, Warschau und Moskau. Einzig in Prag ging es etwas nach unten mit den Kursen.

In Warschau schloss der polnische Leitindex Wig-20 mit einem Plus von 0,53 Prozent bei 1656,88 Einheiten. Der breiter gefasste Wig legte um 0,55 Prozent auf 48 395,11 Punkte zu. In Polen hatte die Industrieproduktion im September im Jahresvergleich um 5,9 Prozent zugelegt. Analysten hatten im Vorfeld einen weniger deutlichen Anstieg erwartet.