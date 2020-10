Aktuell ist Nel mit 19,9 Prozent an Everfuel beteiligt. Dies könnte sich ändern, da Everfuel einen Börsengang plant. Die Gesellschaft will im Rahmen einer Kapitalerhöhung 13,2 Millionen Aktien ausgeben. Der Bezugspreis je Everfuel-Aktie liegt bei 22,00 NOK. Die Gesellschaft wird somit mit 1,32 Milliarden NOK bewertet.Die neuen Aktien gehen im Rahmen einer Privatplatzierung, die noch bis zum 21. Oktober andauern soll, an ...