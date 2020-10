DGAP-News: Anleger-Empfehlung / Schlagwort(e): Expansion/Kooperation

Havn Life Sciences unterzeichnet wegweisenden Kooperationsvertrag



20.10.2020

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Havn Life Sciences gibt Kooperation mit Revive Therapeutics Ltd. bekannt



Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0), ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, mithilfe evidenzbasierter Forschung Humanpotentiale freizusetzen und standardisierte psychoaktive Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen zu entwickeln, gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Lieferung von psychedelischen Verbindungen zur Verwendung in neuen Prüfpräparaten, die Studien und zukünftige klinische Studien gemäß den Richtlinien der Food and Drug Administration ("FDA") ermöglichen, mit Revive Therapeutics unterzeichnet hat.