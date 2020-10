---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. WEITERE BESCHRÄNKUNGEN SIND ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

20. Oktober 2020



fashionette AG



Vor-Stabilisierungs-Mitteilung



fashionette AG (Ansprechpartner: Daniel Raab; Telefon: +49 (0)211 17607828) teilt mit, dass der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager das Angebot der folgenden Wertpapiere im Sinne von Artikel 3.2(d) der EU-Verordnung Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch stabilisieren kann.



Die Wertpapiere:

Emittent: fashionette AG Garant (falls vorhanden): Nicht zutreffend Nominelles Gesamtvolumen des Angebots 3.200.000

(ohne Mehrzuteilungsoption):

Beschreibung: Stückaktien ISIN DE000A2QEFA1 Angebotspreis: EUR 30,00 bis EUR 38,00 Sonstige Angebotsbedingungen: Nicht zutreffend

Stabilisierung:

Stabilisierungsmanager: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft Erwarteter Beginn des 29. Oktober 2020 Stabilisierungszeitraums:

Erwartetes Ende des 28. November 2020 Stabilisierungszeitraums:

Existenz, maximale Größe und 405.000 Stückaktien Einsatzbedingungen der

Mehrzuteilungsoption:

Handelsplatz der Stabilisierung: Frankfurter Wertpapierbörse (Scale), Xetra In Zusammenhang mit dem Angebot der oben genannten Wertpapiere kann der Stabilisierungsmanager Mehrzuteilungen der Wertpapiere vornehmen oder Transaktionen durchführen, um den Marktpreis der Wertpapiere während des Stabilisierungszeitraums auf einem höheren Niveau zu halten, als es ohne die Maßnahmen der Fall wäre. Jedoch gibt es keine Zusicherung, dass eine Stabilisierung tatsächlich durchgeführt wird und eine eingeleitete Stabilisierungsmaßnahme kann jederzeit eingestellt werden. Jegliche Stabilisierungsmaßnahme oder Mehrzuteilung erfolgt im Einklang mit sämtlichen einschlägigen Gesetzen und Regularien.