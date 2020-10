Acronis étend son réseau mondial de cyber datacenters dans le monde et optimise Acronis Cyber Infrastructure

Paris (ots) - Pour une meilleure disponibilité cloud et cyberprotection des

" La généralisation des pratiques de edge computing dans le monde fait que toujours plus de données sont produites et utilisées en dehors des réseaux des entreprises ", déclare Serguei " SB " Beloussov, fondateur et CEO d'Acronis. " Les micro datacenters favorisent justement le déploiement du edge computing, notamment dans les pays émergents. Cette extension s'inscrit dans la stratégie à la fois locale et mondiale d'Acronis qui vise à apporter des services cloud locaux, économiques, à large bande et à faible latence à nos partenaires internationaux. C'est notre façon de tenir nos engagements vis-à-vis de nos partenaires et utilisateurs de leur fournir les services cloud et la cyberprotection dont ils ont besoin à l'ère numérique. "

Gartner (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-23-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-grow-6point3-percent-in-2020) prévoit une croissance d'au moins 25% d'ici à 2022 du marché mondial des services de sécurité et de gestion cloud et https://www.businesswire.com/news/home/20201008005613/en/Global-Edge-Data-Center-Market-to-Reach-5.90-bn-by-2024-365-Data-Centers-Compass-Datacenters-and-vXchnge-Emerge-as-Key-Contributors-to-Growth-Technavio envisage une progression annuelle de près de 14% du marché mondial des datacenters edge d'ici à 2024, les nouveaux datacenters cloud contribueront à renforcer le positionnement d'Acronis dans ces deux domaines.

" C'est en développant son réseau de datacenters cloud, surtout dans les pays émergents, qu'Acronis se rapprochera de nouveaux partenaires et clients en quête de plateformes et de solutions cloud de sécurité et de protection des données. " indique Phil Goodwin, directeur de recherche chez IDC.

Accès étendu aux fonctionnalités de cyberprotection cloud

Ainsi, Acronis augmente l'accessibilité de ses solutions de cyberprotection via la plateforme Acronis Cyber Cloud (https://kb.acronis.com/servicesbydc) , laquelle permet aux fournisseurs de services de proposer des services de sauvegarde, de reprise après sinistre, antimalware, de collaboration sécurisée et d'authentification des données par la blockchain via une interface unique.

Les fournisseurs de services qui se connecteront aux nouveaux datacenters auront accès à la solution Acronis Cyber Protect Cloud (https://www.acronis.com/en-us/cloud/cyber-protect/) . Toutes les solutions Acronis réunissent les cinq vecteurs SAPAS de la Cyber Protection (https://www.acronis.com/en-us/cyber-protection/) : fiabilité, accessibilité, confidentialité, authenticité et sécurité de toutes les données, applications et systèmes.

Tous les datacenters Acronis, sont conformes aux plus hauts standards de sécurité physique et numérique avec des contrôles redondants de l'alimentation et des conditions environnementales garantissant une disponibilité mensuelle constante (99,9%).

Plus d'informations, contacter l'équipe partenariats Acronis (https://www.acronis.com/en-us/partners/service-providers/) .

Contact:

Andreas Rossbach
Cooperate Communication Manager Europe at Acronis
Mobile: +49 1514 0767189?
Email: mailto:andreas.rossbach@acronis.com