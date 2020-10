JBS wird Blockchain-Technologie für die Erhaltung des Amazonas einsetzen

São Paulo (ots/PRNewswire) - Die Blockchain-Plattform garantiert die Sicherheit

und Vertraulichkeit der Daten der Viehzüchter;



Ein vom Unternehmen geschaffene Fonds dient der sozioökonomischen Entwicklung

und der Erhaltung des Bioms;



Im Bestreben nach einer zunehmend nachhaltigen Produktion kündigt JBS das

Programm Together For the Amazon an, eine Reihe von Initiativen zur Erhaltung

und Entwicklung des Amazonas-Bioms, in welche die Vertreter der Industrie auch

über die eigene Wertschöpfungskette hinaus eingebunden werden. Auch der

Klimawandel ist Teil des Programms: JBS hatte diesem im Rahmen der 2019

vorgelegten globalen Nachhaltigkeitsziele Priorität eingeräumt.







sondern auch bei der Förderung der Bio-Wirtschaft, der nachhaltigen







