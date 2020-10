Die Goldman Sachs Merchant Banking Division schließt sich mit einem führenden Dateninfrastruktur-Managementteam zusammen und stellt bis zu 500 Millionen Dollar für die Rechenzentrumsplattform Global Compute bereit

Wie die Goldman Sachs Merchant Banking Division („GS MBD“) heute bekannt gab, hat sie sich mit einem erfahrenen Managementteam unter der Leitung des langjährigen Experten für die Rechenzentrumsbranche Scott Peterson zusammengetan, um Global Compute Infrastructure LP („Global Compute“ oder das „Unternehmen“), eine neue globale Rechenzentrumsinfrastruktur-Plattform, zu gründen.

GS MBD hat sich zunächst verpflichtet, bis zu 500 Millionen Dollar Eigenkapital hauptsächlich aus seinem Infrastrukturfonds West Street Infrastructure Partners III, LP („WSIP III“) aufzubringen, um kurzfristige Investitionen in Höhe von ca. 1,5 Milliarden Dollar in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika zu ermöglichen. Global Compute beabsichtigt, durch eine Kombination aus Akquisitionen und organischer Entwicklung zu wachsen, um Kunden in Regionen mit stark säkularer Orientierung und Potenzial für ein signifikantes Wachstum der Dateninfrastruktur zu bedienen. Unter Nutzung der Erfahrung und Erfolgsbilanz des Managementteams will sich Global Compute auf den Erwerb und die Entwicklung von Einrichtungen konzentrieren, die den wachsenden Anforderungen der weltweit größten Technologieunternehmen in den Bereichen Computing, Speicherung, Konnektivität und Colocation gerecht werden können.

Das Gründungsteam von Global Compute wird von CEO Scott Peterson geleitet, dem ehemaligen Chief Investment Officer und Mitbegründer von Digital Realty („DLR“) mit mehr als 18 Jahren Erfahrung in der Rechenzentrumsbranche und über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Immobilieninvestitionen. Während seiner Amtszeit bei DLR von 2004 bis 2018 leitete Scott das gesamte Investitionsgeschäft und war für ein Transaktionsvolumen von insgesamt 17 Milliarden US-Dollar sowohl für M&A als auch für die organische Entwicklung verantwortlich. Unterstützt wird Scott von etablierten Führungskräften im Rechenzentrumsbereich, und zwar von DLR-Mitbegründer Christopher Kenney als COO und Stephen Taylor, ehemaliger DLR-Manager in EMEA, als Head of Europe. Chris war weitgehend für die Expansion der internationalen Präsenz von DLR verantwortlich, und Stephen leitete viele dieser Initiativen in der EMEA-Region. Das Team von Global Compute verfügt über die notwendige besondere Erfahrung, enge Kundenbeziehungen und ein breites Spektrum an Fähigkeiten, um weltweit eine erstklassige Rechenzentrumsinfrastruktur bereitzustellen.