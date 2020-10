Nexeo Plastics unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Kingfa für Europa

Ab sofort wird Nexeo Plastics die lokal hergestellten Verbundstoffe von Kingfa führen und vertreiben. Jede Produktgruppe bietet eine große Auswahl an Farbanpassungsoptionen und inhärenten Eigenschaften, um die Herstellung und die Funktionalität des Endprodukts zu verbessern. Dazu gehört eine große Auswahl an ungefüllten, mit Talkum gefüllten, verstärkten, gehärteten, schwer entflammbaren und recycelten Verbundstoffen.

Nexeo Plastics, ein weltweit führender Vertriebshändler von thermoplastischen Harzen, hat eine Vereinbarung mit Kingfa unterzeichnet, um die technischen thermoplastischen Produkte des Unternehmens in ganz Europa zu vertreiben.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nexeo Plastics, um unsere Präsenz in Europa zu erweitern und neue Kunden zu erreichen, die hochwertige, maßgeschneiderte Verbundlösungen suchen“, sagte Dr. D.H. Sun, Geschäftsführer von Kingfa Europe.

Kingfa, ein herausragender Vorreiter in der Forschung, der Produktion und dem Verkauf von fortschrittlichen Polymermaterialien, verfügt über europäische Einrichtungen in Wiesbaden, Deutschland, die die EMEA-Region bedienen. Der Standort umfasst eine hochmoderne Produktionsanlage mit einer Kapazität von 30.000 Tonnen jährlich, ein integriertes Lager und ein voll ausgestattetes technisches Labor für eine breite Palette von Tests.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Kingfa und darauf, dass deren umfangreiche Produktionskapazitäten und Produkte unseren Kunden in Europa zur Verfügung stehen“, sagte Paul Tayler, Präsident und Chief Executive Officer von Nexeo Plastics. „Kingfas Reputation im Bereich der Innovation und Entwicklung fortschrittlicher Polymermaterialien ist wohlbekannt und wird unser Angebot um weltweit anerkannte, preislich wettbewerbsfähige Produkte erweitern.“

Die Lieferantenerweiterung von Nexeo Plastics ist Teil einer fortgesetzten Strategie, die darauf abzielt, eine breite Produktauswahl, Lieferketten-Know-how und einen außergewöhnlichen Verkaufs- und Kundendienst anzubieten, um die Anforderungen der weltweiten Kunden zu erfüllen.

Über Nexeo Plastics

Nexeo Plastics ist ein weltweit führender Vertriebshändler für thermoplastische Harze, der Qualitätsprodukte von erstklassigen Lieferanten anbietet und einen vielfältigen Kundenstamm in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien bedient. Von der Unterstützung bei der Materialauswahl bis hin zur Identifizierung von Lieferketten- und Lagerbestandslösungen gehen wir über die traditionelle Logistik hinaus und bieten Mehrwertdienstleistungen in vielen Branchen an, darunter die Bereiche Automotive, Gesundheitswesen, Verpackung, Leitungen und Kabel, 3D-Druck und vieles mehr. Erfahren Sie mehr unter www.nexeoplastics.com.

Über Kingfa

Kingfa ist ein weltweit führender Lieferant für fortschrittliche Materialien. Auf der Grundlage von Forschung, Herstellung, Verkauf und Dienstleistungen für innovative Materialien bietet Kingfa neue Lösungen für ein sichereres, komfortableres und bequemeres Leben. Erfahren Sie mehr unter http://www.kingfa.com/en/.

