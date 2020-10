Andersen Global unterzeichnet Kooperationsvertag mit der größten Anwaltskanzlei in Belarus

Andersen Global erweitert seine Plattform in Osteuropa durch Hinzufügung des Kooperationspartners REVERA, einer der führenden Anwaltskanzleien in Belarus, und vergrößert somit die Reichweite der Organisation, während sie ihre Präsenz in der Region stärkt.

Die 1998 gegründete Kanzlei mit Sitz in Minsk ist in den Bereichen Gesellschafts-, Handels-, Prozess-, Arbeits-, Kartell-, Immobilien- und geistiges Eigentumsrecht tätig, wobei der Schwerpunkt auf Steuer- und Privatkundendienstleistungen liegt. Unter der Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Dmitry Arkhipenko vertritt das REVERA-Team mit seinen mehr als 50 Anwälten eine Reihe von multinationalen Unternehmen und nimmt darüber hinaus häufig am Gesetzgebungsprozess in Belarus teil. Ferner wurde die Kanzlei von Chambers Europe, Legal 500, IFLR 100 und Best Lawyers ausgezeichnet.