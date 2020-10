Shell Deepwater entscheidet sich für die iTwin-Plattform von Bentley für die Projektabwicklung

The solution spans project conception in the early phase design through to handover. (Photo: Image courtesy of Shell Deepwater)

Angesichts des Vorhabens, in den nächsten 10 Jahren mehrere Unterwasser-Verbindungsprojekte durchzuführen, hat Shell Deepwater Projects eine bedeutende Gelegenheit erkannt, um mithilfe einer integrierten Projektabwicklungs- und Engineering-Umgebung die Durchführung von Investitionsprojekten zu beschleunigen und die Projektlaufzeit zu verkürzen. Die Lösung reicht von der Projektkonzeption in der Frühphase bis zur Übergabe.

„Shell Deepwater Projects entwickelt eine integrierte Workflow- und Datenplattform von der Systemauswahl bis zur Anlagenübergabe, um unsere Investitionsprojektprozesse zu rationalisieren und die Zeit bis zur ersten Ölförderung zu verkürzen“, so GT Ju, General Manager Gulf of Mexico Deepwater Projects. „Die Plattform wird in Partnerschaft mit Bentley entwickelt und nutzt die offene, skalierbare auf der Azure-Cloud basierte Plattform iTwin von Bentley, die Interoperabilität zwischen Eigentümer- und Lieferkettensystemen bietet. Wir sind davon überzeugt, dass eine End-to-End-Plattform, die uns Sichtbarkeit und Transparenz in Bezug auf Projekt- und Konstruktionsdaten über unser gesamtes Portfolio hinweg verschafft, ein Schlüsselfaktor für die Durchführung wettbewerbsfähiger Projekte sein wird.“

Nicholas Cumins, Chief Product Officer von Bentley Systems, kommentierte das Projekt wie folgt: „Groß denken, im Kleinen testen und schnell skalieren fasst den Gesamtansatz zusammen, den Shell und Bentley bei dieser Initiative verfolgen. Die iTwin-Plattform von Bentley eignet sich ideal zur Bereitstellung eines abgestimmten, sicheren und visuellen Zugriffs auf Projektdaten über die gesamte Lieferkette und das gesamte Ökosystem von Investitionsprojekten hinweg. Die Entscheidung von Shell für die iTwin-Plattform von Bentley bestätigt unseren offenen Ansatz für digitale Zwillinge und unterstreicht die Skalierungsfähigkeit der Plattform selbst für die größten und komplexesten Investitionsprojekte und dynamischsten technischen Anwendungsfälle.“