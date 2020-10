Pacific Drilling gibt die Ablehnung der Zulassung zur Berufung gegen Zonda-Schiedsurteil bekannt

Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) (das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass der Hohe Gerichtshof in London den Antrag der Unternehmenstöchter Pacific Drilling VIII Limited („PDVIII“) und Pacific Drilling Services, Inc. („PDSI“) auf Zulassung einer Berufung gegen das zuvor bekannt gegebene Schiedsurteil abgelehnt hat, das in einem Schiedsgerichtsverfahren zwischen PDVIII und PDSI und Samsung Heavy Industries Co. Ltd. („SHI“) im Zusammenhang mit dem Auftrag zum Bau und Verkauf der Pacific Zonda ergangen ist.

Wie bereits bekannt gegeben, haben PDVIII und PDSI einen separaten Reorganisationsplan gemäß Kapitel 11 des US-Konkursgesetzes beim US-Konkursgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht, und dieser Plan wurde am 30. Januar 2019 genehmigt. Das Unternehmen geht davon aus, dass PDVIII und PDSI in Übereinstimmung mit den Bedingungen ihres Plans nach Kapitel 11 liquidiert werden.