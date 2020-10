Multi-Milliarden-Dollar-Chancen für Betreiber im Bereich der Personal Cloud von Synchronoss und Arthur D. Little aufgezeigt.

Marktdynamik stellt Wendepunkt für Umsatzwachstumspotenzial für Betreiber im Bereich der Personal Cloud dar

BRIDGEWATER, N.J., Oct. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) und Arthur D. Little stellen eine neue Analyse vor, die zeigt, dass sich der gesamte adressierbare Markt für Personal-Cloud-Services bis 2025 allein in den USA auf 8,9 Milliarden US-Dollar belaufen wird. Die drei Hauptfaktoren für diese Entwicklung sind höhere Anforderungen an die mobile Datenerzeugung und -speicherung, das geringe Wachstum bei kostenlosen Angeboten aktueller Marktteilnehmer und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Funktionen von Personal-Cloud-Lösungen. Die Analyse zeigt, dass die globalen Möglichkeiten der Personal Cloud für Betreiber bei der Umsetzung der richtigen Strategie auf zwischen 15 und 25 Milliarden US-Dollar geschätzt werden.



Personal-Cloud-Dienste ermöglichen die Speicherung von Kundendaten wie Fotos, Videos, Dokumenten und mehr, auf die von jedem Gerät aus zugegriffen werden kann. Telekommunikationsbetreiber haben heute nur noch 1 % der Nutzerbasis für Personal-Cloud-Dienste in den USA inne, was ihnen enorme Wachstumschancen eröffnet. Da Menschen vornehmlich auf Smartphones persönliche Inhalte generieren und speichern, können die Betreiber die Entwicklung und Erweiterung des Marktes steuern.

„Allein in den USA wird sich der gesamte adressierbare Markt für Personal-Cloud-Dienste bis 2025 auf 8,9 Milliarden US-Dollar belaufen. Angesichts der Tatsache, dass Verbraucher den Betreibern bereits ihre persönlichen Daten anvertrauen, ist ein zunehmender Anteil an der Personal-Cloud-Nutzerbasis heute für Betreiber die am stärksten wachsende Umsatzmöglichkeit“, so Jeff Miller, Interim President und CEO von Synchronoss Technologies. „Abonnenten, die von Betreibern bereitgestellte Cloud-Dienste nutzen, schließen viermal so häufig kostenpflichtige Abonnements ab als Abonnenten, die Cloud-Dienste von Plattformen nutzen. Die Marktdynamik begünstigt also aktiv die Betreiber, die von diesem Wachstumspotenzial Gebrauch machen. Ich glaube, die Betreiber können und werden diese Chance ergreifen.“