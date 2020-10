Die SunLike-LED-Serie, mit sonnengleichem Spektrum, von Seoul Semiconductor wurde in europäischem Kindergärten eingesetzt, um das Lernen und die Augengesundheit von Kindern zu fördern

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit führender Innovator von LED-Produkten und -Technologie, gab bekannt, dass LED Luks d.o.o. , ein europäischer Hersteller von LED-Leuchten, die SunLike-LED-Serie, mit sonnengleichem Spektrum, von Seoul Semiconductor, für private Kindergärten in Slowenien zur Föderung der Augengesundheit und des Lernens einsetzt.

(Fig.1) SunLike natural spectrums for Morning – Noon – Evening Colors (Graphic: Business Wire)

In Zusammenarbeit mit LED Luks hat Seoul Semiconductor eine SunLike-Leuchtenserie entwickelt, die auf einem sonngleichem Spektrum basiert. Mit der Technologie der Naturspektrum-LEDs, der SunLike-Serie, hat LED Luks die Beleuchtungsmarke „ARUN“ für Klassenzimmer entwickelt und eingsetzt, um die Konzentration und die Entspannung der Kinder zu fördern. Die Leuchten der Arun-Serie passen die Farbtemperatur automatisch an die Tageszeit an und emfinden so das Tageslicht von Mittag bis Abend nach.

Das nachempfunde Mittagszeit hilft dem Gehirn der Kinder wacher zu werden und die Konzentration zu verbessern. Das Lichtspektrum des Abends lässt die Kinder kreativer werden und födert die Entspannung. Die durch dieses Licht geförderte Melatonin Produktion führt zu einer höhren Anzahl an Wachstumshormonen, was sich positiv auf das Gedächtnis und die Immunität der Kinder auswirkt. Der menschliche Körper produziert während des Schlafs bis zu 80 % der täglichen Produktion an Wachstumshormonen. Der Tiefschlaf hilft dem menschlichen Gehirn Abfallstoffe zu beseitigen und die Zellen zu regenerieren, wodurch das Immunsystem unterstützt wird.

Das Alter der Erde wird auf 4,5 Milliarden Jahre geschätzt. Alle Tiere auf der Erde haben sich über 3,9 Milliarden Jahre, Pflanzen über 450 Millionen Jahre, Insekten über 360 Millionen Jahre und Menschen über 7 Millionen Jahre unter natürlichem Sonnenlicht entwickelt. Basierend auf dem Einfluss des Sonnlichts in Abhänigkeit von Tag, Monat und Jahr hat sich die menschliche DNA angepasst. Der zirkadianer Rhythmus, der den Schlaf-Wach-Zyklus auf Grundlage der inneren Uhr von 24 Stunden reguliert, wird durch das Sonnlicht gesteuert.