Seamless Air Alliance erweitert Konnektivitäts-Innovation für Flugzeuge mit neuer Version

Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die neueste Version soll die Airline-

und Mobilfunkbranche revolutionieren, indem sie Fluggesellschaften ermöglicht,

offene Systeme für Inflight-Roaming einzusetzen



Nach der Veröffentlichung des weltweit ersten Standards für

Inflight-Konnektivität (IFC) Anfang dieses Jahres hat Seamless Air Alliance (htt

ps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2954646-1&h=1658051287&u=https%3A%2F%2Fc212.net

%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2954646-1%26h%3D3718874650%26u%3Dhttps%253

A%252F%252Fwww.seamlessalliance.com%252F%26a%3DSeamless%2BAir%2BAlliance&a=Seaml

ess+Air+Alliance) , ein internationaler Zusammenschluss von Fluggesellschaften

und führenden Technologieunternehmen, die Lösungen für die

Inflight-Konnektivität entwickeln, heute die Einführung der Version 2.0 von

Seamless bekannt gegeben.





Diese neueste Version, die den https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2954646-1&h=534360318&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2954646-1%26h%3D3738781049%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.seamlessalliance.com%252Fmembers%252F%26a%3Dmembers&a=Mitgliedern der Seamless Air Alliance zur Verfügung steht,definiert die von den einzelnen Netzwerkkomponenten bereitgestelltenInformationen und ermöglicht es Anbietern, OpenIFC-Produkte unter Verwendung dermodularen Architektur und der offenen Schnittstellen der ersten Version zuentwerfen und zu bauen. OpenIFC wurde von Experten der Luftfahrtindustrieentwickelt und wird in Zukunft die bevorzugte Wahl für jede Fluggesellschaftsein."Die Version 2.0 von Seamless vervollständigt den Entwurf, den die Industriebenötigt, um den Einsatz von zukunftssicheren OpenIFC-Systemen skalierbar zumachen", erklärte Jack Mandala, CEO von Seamless Air Alliance. "DieserDurchbruch ermöglicht es Fluggesellschaften, Spitzenkomponenten in einemMultivendor-Ökosystem zu erwerben. Dadurch werden Bereitstellung, Betrieb undWartung der Bordsysteme effizienter - was besonders in Hinblick auf die jüngstenEreignisse wichtig ist, in denen die entscheidende Rolle der Konnektivitätdeutlich wurde".Nahtloses Roaming stellt eine interessante Einnahmequelle fürMobilfunknetzbetreiber dar. Im Vorfeld des offiziellen Starts wurde Mandala vonGSMA eingeladen, auf der heutigen Sitzung der GSMA Wholesale Agreements andSolutions Group einige exklusive Einblicke zu bekommen."Konnektivität ist eine Priorität für Länder auf der ganzen Welt, und wirglauben, dass Mobilfunkbetreiber eine wichtige Rolle dabei spielen, überall