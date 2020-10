Verimatrix-Sicherheitsexperte für Video-Content spricht auf dem SportsPro Asia Virtual Summit

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), das führende Unternehmen auf dem Gebiet der personenzentrierten Sicherheit für die moderne vernetzte Welt, hat heute mitgeteilt, dass Christopher Rae, Senior Vice President of Sales für den Asien-Pazifik-Raum, am Donnerstag, 22. Oktober, um 16.00 Uhr SGT während einer SportsPro Asia-Podiumsdiskussion sprechen wird.

Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion mit dem Titel „Reimagining the Fan Experience: Maximizing Opportunities Through Digital“ steht die Frage, wie OTT und Digitaltechnik das Versprechen personalisierter, reaktionsschneller Zuschauererlebnisse umsetzen können, die weit über die Möglichkeiten linearer Übertragungsplattformen hinausreichen. Die Podiumsdiskussion wird auch die neuesten Bedrohungen und Herausforderungen mit Blick auf Piraterie und die Einführung neuer Streamingdienste in verschiedenen asiatischen Märkten erörtern. Außer Rae werden folgende Persönlichkeiten erwartet: