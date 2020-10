Sophi.io von The Globe and Mail gewinnt renommierten Online Journalism Award

TORONTO, 21. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Sophi.io , das auf künstlicher Intelligenz basierende Automatisierungs- und Vorhersage-System von The Globe and Mail, ist von der Online News Association (ONA) mit dem Online Journalism Award für technische Innovation im Dienste des digitalen Journalismus ausgezeichnet worden.

Sophi.io, eine Suite von auf künstlicher Intelligenz basierende Tools, die von The Globe and Mail entwickelt wurde, gewinnt den weltweiten Preis für technische Innovation im Dienste des digitalen Journalismus

„Für den Betrieb und die Struktur des Journalismus, die derzeit für die Branche von entscheidender Bedeutung sind, ist der Siegerbeitrag eine sehr wirkungsvolle technische Innovation. Besonders für lokale Nachrichtenredaktionen mit unzureichenden Ressourcen ist der Nutzen groß", erklärte laut ONA ein Jurymitglied.

Ein anderes Jurymitglied beschrieb das System als „eine klassische, schicke Art, intelligenter und nicht härter zu arbeiten". Ein Dritter erklärte, dass der Siegerbeitrag „eine durchdachte, mutige Implementierung eines Tools darstellt, das den Alltag im Online-Journalismus erheblich verbessern kann".

Phillip Crawley, Herausgeber und CEO von The Globe and Mail, sagte: „Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die ONA Sophi zum Gewinner einer Auszeichnung gekürt hat, die für Innovation steht. Innovation ist ein wesentlicher Bestandteil der Philosophie von The Globe and Mail, und es freut uns, dass dies auch von Außen anerkannt wird. Wir werden weiter daran arbeiten, die Branche mit Sophi.io zu verändern."

Sophi ist ein mit künstlicher Intelligenz ausgestattetes System, das es Redaktionen und Verlagen erlaubt, ihre beliebtesten Inhalte zu erkennen. Es verfügt über leistungsstarke Prognosefähigkeiten: Mithilfe der Verarbeitung in natürlicher Sprache ist es für die Herausgeber leichter erkennbar, welche Inhalte von den Lesern bezahlt werden sollten, um die Abonnementeinnahmen zu maximieren, ohne dabei Abstriche bei den Werbeeinnahmen zu machen.

Sophi Automation kuratiert autonom digitale Inhalte, um die besonders wertbringenden Artikel ausfindig zu machen und diese zu bewerben. Das System platziert 99 % des Inhalts auf allen digitalen Seiten von The Globe and Mail, sowohl auf der Startseite als auch auf den einzelnen Rubrikseiten. Sophi war so erfolgreich, dass es jetzt auch für die Druckausgabe verwendet wird. Sophi steht Redaktionen auf der ganzen Welt zur Verfügung, damit sich die Contentproduzenten auf das Erstellen der bestmöglichen Artikel konzentrieren können.