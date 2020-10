Vorstoß aus dem EU-Parlament für mehr Rechenschaftspflicht der EZB

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das EU-Parlament soll nach einem Vorschlag der Sozialdemokraten mehr Gehör in der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank finden. Ziel sei ein formales "Rechenschaftsabkommen" beider Institutionen, fordert die sozialdemokratische Fraktion in einem Arbeitspapier. Darüber soll die Parlamentsspitze am Donnerstag beraten.

"Als Volksvertretung ist es die Aufgabe des Europaparlaments, die EZB für ihre Entscheidungen zur Rechenschaft zu ziehen", sagte der sozialdemokratische Sprecher im Wirtschaftsausschuss, Jonás Fernández, der Deutschen Presse-Agentur. Die Zentralbank sei zum Schlüsselspieler in Krisenzeiten avanciert, während das Parlament weiter nur informelle Rechte habe, von der EZB-Spitze Rechenschaft zu fordern.