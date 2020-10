---------------------------------------------------------------------------

Zur Rose-Gruppe beschleunigt Wachstum im dritten Quartal 2020

- Umsatzwachstum von 15.3 Prozent im dritten Quartal und deutliche Steigerung gegenüber dem Vorquartal



- Erhöhung der Anzahl aktiver Kunden auf gruppenweit 9.8 Millionen

- Steigerung des Anteils am Versandapothekenmarkt in Deutschland auf 43 Prozent



- Eröffnung der ersten Shop-in-Shop-Apotheke in der Westschweiz

- Zügig fortschreitende Umsetzung der Plattformstrategie

- Markteinführung einer Full-Service-Infrastruktur für das eRezept in Deutschland



- Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt



Die Zur Rose-Gruppe erwirtschaftete im dritten Quartal 2020 einen Umsatz von CHF 435.3 Mio. (inklusive Medpex und Apotal [1]) und verzeichnete damit ein markantes Wachstum von 15.3 Prozent in Lokalwährung. Damit ist die Gruppe auch gegenüber dem coronabedingt verhaltenen Vorquartal deutlich schneller gewachsen. In den ersten neun Monaten 2020 belief sich der Umsatz auf CHF 1'245.2 Mio., was einem Wachstum von 11.2 Prozent in Lokalwährung entspricht. Die Zahl aktiver Kunden der Zur Rose-Gruppe [2] erhöhte sich im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 600'000 auf 9.8 Millionen. Gleichzeitig stieg der Anteil am Versandapothekenmarkt in Deutschland durch die Akquisition von Apotal um 7 Prozent auf 43 Prozent.

Deutliches Wachstum in allen Märkten

Alle drei Segmente - Deutschland, Schweiz und Europa - verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr deutliche Umsatzzuwächse im dritten Quartal. Trotz der bewusst reduzierten Marketingaktivitäten für Papierrezepte bis zur Einführung des elektronischen Rezepts gelang es der Gruppe, den Umsatz in Deutschland (inklusive Medpex und Apotal) um 18.1 Prozent in Lokalwährung zu steigern. In den ersten neun Monaten belief sich das Wachstum auf 11.7 Prozent in Lokalwährung. Im Heimmarkt Schweiz erzielte Zur Rose im dritten Quartal einen Umsatzzuwachs von 7.3 Prozent bzw. von 6.1 Prozent in den ersten neun Monaten und liegt damit deutlich über dem Marktwachstum. Das generell stark wachsende Marktplatzgeschäft im Segment Europa verzeichnete im dritten Quartal ein Umsatzplus von 59.7 Prozent in Lokalwährung und von 79.2 Prozent in den ersten neun Monaten.