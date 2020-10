20. Oktober 2020 - Rainforest Resources Inc. („RRIF“) bestätigt den Erwerb von Grundflächen in San Vicente de Cambugan (Ecuador), die sich über etwa 9.190 Hektar Regenwald und Hochland erstrecken. Die Flächen liegen in einer halbfeuchten äquatorialen mesothermalen Klimazone und beinhalten Wasserfälle sowie eine hohe Artenvielfalt von endemischer Flora und Fauna mit rund 45.000 Pflanzenarten und etwa 3.400 Wirbeltierarten.