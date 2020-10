21.10.2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)platzierte erfolgreich eine Anleihe über 50 Mio. EUR und erhöhte auf 70 Mio. EUR - Geld für eine kräftige Expansion, die aggressiv die aktuell gebotenen Chancen nutzen soll - allein bisher 7 Transaktionen in 2020 zeigen die aktive Rolle, die Mutares übernehmen will. UND SO WEITER AUF EXPANSIONSKURS:

"Angesichts der sich bietenden Möglichkeiten durch die wirtschaftlichen Herausforderungen und dank der zusätzlichen finanziellen Flexibilität durch die im August 2020 erfolgreich durchgeführte Aufstockung der platzierten Anleihe von EUR 50 Mio. auf EUR 70 Mio. sieht das Management große Chancen, das Beteiligungsportfolio in den nächsten Jahren deutlich auszubauen und verlässliche, opportunitäts-unabhängige Ertragsströme ähnlich einem growth-orientierten Private Equity Fonds bieten zu können.

Das Management hält an der aggressiven Wachstumsstrategie fest und erwartet für 2020 einen Anstieg des annualisierten Konzernumsatzes auf rund EUR 1,8 Mrd., der sich bis 2023 auf rund EUR 3 Mrd. entwickeln soll. Für das Jahr 2020 erwartet das Management eine exit-unabhängige Netto-Rendite auf den Konzernumsatz von 1 %. Die Basis dafür stellen jährliche Zuflüsse des Holding Umsatz, sog. Management Fees an Mutares aus Portfoliounternehmen dar. Der eigene Umsatz von Mutares als Holding wird für das Geschäftsjahr 2020 bei EUR 40 bis 50 Mio. erwartet."

"Wir haben das Ziel, unsere Position in der Spitzengruppe führender Private-Equity-Investoren für Turnaround-Investments weiter auszubauen. Durch die Auswirkungen der Coronakrise, verbunden mit der hohen Reputation von Mutares in der Branche, ist unsere Kauf- und Verkaufspipeline prall gefüllt. Wir streben an, die Holding weiter zu stärken und planen unter anderem den Ausbau unseres operativen Beraterteams von heute 70 auf 140 Mitarbeiter in 2023", so Robin Laik, CEO und Hauptaktionär der Mutares SE & Co. KGaA.