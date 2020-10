QInsure in Queensland (Australien) und FINEOS unterzeichnen Cloud-Absichtserklärung

FINEOS Corporation (ASX:FCL), der marktführende Anbieter von Gruppen- und individuellen Kernsystemen für die Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung, gab heute bekannt, dass er eine Absichtserklärung (HoA) mit QInsure, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der QSuper Group, einer der größten und angesehensten Pensionskassen Australiens, abgeschlossen hat. Damit wird die Absicht der Hochstufung des FINEOS Claims-Systems von QInsure auf die SaaS-Ausgabe von FINEOS Claims auf der von AWS gesteuerten FINEOS-Plattform signalisiert.

QInsure hat FINEOS Claims im September 2019 implementiert und live-geschaltet. Seitdem wird die mitgliederorientierte Fallbearbeitung über verbesserte, integrierte und automatisierte Prozesse abgewickelt und der Arbeitsablauf deckt Lebens-, Dauer- und Vollinvaliditäts- (TPD) sowie Berufsunfähigkeitsversicherung ab. Zu den Hauptmerkmalen des Programms gehörten automatisierte Zahlungsberechnung und der FINEOS Financial Services Council (FSC) Code of Practice-Geschäftsinhalt, der Fallmanager bei der Erfüllung des Versicherungsversprechens und Einhaltung aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen unterstützt.

In einem Kommentar zu dieser Geschäftsbeziehung sagte der CEO von QInsure Phil Fraser: „Unsere Partnerschaft mit FINEOS dehnt sich immer weiter aus und wir profitieren nun von den Vorteilen des FINEOS Claims-Systems. Dazu gehören gestraffte Fallbearbeitungsverfahren, die unsere Fallmanager in die Lage versetzen, sich auf ausgezeichnete Ergebnisse für QSuper-Mitglieder zu konzentrieren. Wir freuen uns sehr über die fortgesetzte Zusammenarbeit mit FINEOS, um die Flexibilität unserer Organisation, das digitale Kundenerlebnis und hervorragende Dienstleistungsqualität sicherzustellen.“

Fraser ergänzte: „Auch wenn unsere Partnerschaft mit FINEOS noch relativ neu ist, hat sich dieses Unternehmen bereits als zuverlässiger und geschätzter Partner erwiesen. Wir werden im Rahmen dieser Absichtserklärung eng mit FINEOS zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die APRA (Australian Prudential Regulation Authority) unseren Ansatz unterstützt.“

Michael Kelly, CEO von FINEOS, sagte abschließend: „QInsure ist ein fabelhafter Partner, denn es ist immer bestrebt, die besten Ergebnisse für seine Mitglieder zu erzielen. Wir sind sehr gespannt auf die nächste Phase unserer Zusammenarbeit mit einem der angesehensten Fonds in Australien. Die Umstellung auf die FINEOS-Plattform ist eine spannende Gelegenheit für FINEOS und unsere Kunden in Australien und Neuseeland. Die erfolgreiche Abwicklung dieses Übergangs ist ein wichtiges strategisches Ziel für FINEOS. Unsere nordamerikanischen Kunden haben unsere SaaS-basierten Lösungen der FINEOS-Plattform im Lauf der letzten 3 bis 4 Jahre angenommen, und in den USA und Kanada sind wir jetzt schon seit über drei Jahren ein ausschließlich in der Cloud operierender Anbieter.“