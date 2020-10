TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch mehrheitlich zugelegt. Sie folgten damit den leichten Gewinnen der US-Finanzmärkte. Hoffnungen auf ein Konjunkturpaket noch vor der nahenden Präsidentschaftswahl hatten die Wall Street gestützt.

An den asiatischen Börsen sei das Geschäft ruhig verlaufen, merkte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda in einem Kommentar an. Das habe neben den Unwägbarkeiten der US-Präsidentschaftswahlen auch an den wenigen eigenen Impulsen gelegen. In Australien hätten die vorläufigen Angaben zu den Einzelhandelsumsätzen im September eine Stabilisierung vom Einbruch im August gezeigt. Dies sei Folge der abgeschwächten Corona-Beschränkungen im Bundesstaat Victoria gewesen.