Seoul wird Gastgeber der „Seoul Global Challenge 2021" sein, um nach innovativen Lösungen zur Verbesserung der Luftqualität in der U-Bahn von Seoul zu suchen; schließlich wurden Teams ausgewählt, die einen Geldpreis in Höhe von 690 Millionen Euro erhielte

- Seoul wird den Antrag ab dem 14. Oktober für die nächsten drei Monate auf seiner Website ( http://seoulglobalchallenge.sba.kr/en/ ) annehmen und elf Monate lang Screenings und Auftragszuweisungen durchführen

- Die Verleihungszeremonie findet im Dezember 2021 statt

SEOUL, Südkorea, 21. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die Stadtregierung von Seoul kündigte an, Gastgeber der „Seoul Global Challenge 2021" zu sein, eines internationalen F&E-Wettbewerbs, der in den nächsten 11 Monaten stattfinden wird. Die Challenge wird globale Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstitute dazu einladen, nach innovativen Lösungen für städtische Probleme zu suchen, mit denen Seoul derzeit konfrontiert ist.

Die „Seoul Global Challenge 2020" fand von August 2019 bis Februar 2020 statt. Die Challenge 2020 brachte 106 Unternehmen aus der ganzen Welt zusammen, darunter aus den Vereinigten Staaten, Frankreich, Japan, Kanada, Finnland, Großbritannien und den Niederlanden. Zehn Lösungen der Finalisten wurden in der U-Bahn von Seoul installiert, um ihre Wirksamkeit bei der Reduzierung der Feinstaubbelastung zu testen.

In diesem Jahr lautet das Thema der Challenge 2021 „Innovative Technologie zur Verbesserung der Luftqualität in der U-Bahn von Seoul". Über den Technologiewettbewerb und den Wettbewerb für akademische Arbeiten werden insgesamt 25 Teams ausgewählt, die einen Geldpreis von 690 Millionen Won (ca. 600.000 US-Dollar) erhalten.

Alle interessierten Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstitute können ihre Ideen bis Ende des kommenden Dezembers einreichen. Etwa zehn Teams, die sich in einer Vorrunde qualifiziert haben, erhalten insgesamt 800 Millionen Won (ca. 695.000 US-Dollar) für die Prototypenentwicklung für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten. Der Betrag wird je nach Technologie unterschiedlich bereitgestellt. Darüber hinaus werden auf Anfrage fachkundige Mentoring-Dienste und der Raum für die Herstellung von Versuchsprodukten angeboten.

Bei den Wettbewerbstechnologien geht es um die Reduzierung von Partikeln, die bei typischem Verschleiß entstehen, die Verbesserung der Feinstaubentfernungsleitung, die Verbesserung der Messtechnik und ein integriertes Management der Luftqualität in der U-Bahn-Station. Bis zu 200 Millionen Won (174.500 US-Dollar) werden an das schließlich ausgewählte Team vergeben, das die Leistungsbewertung besteht.

Diejenigen, die sich für den Wettbewerb für wissenschaftliche Arbeiten interessieren, können das Bewerbungsformular ausfüllen und zusammen mit dem Vorschlag für die Arbeit bis Ende November einreichen. Seoul wird im Dezember eine Vorabprüfung durchführen, um diejenigen auszuwählen, deren Arbeit bewertet werden soll. Diejenigen, die die Vorprüfung bestehen, können ihre Arbeit bis September 2021 einreichen.

Die drei Themen des akademischen Wettbewerbs sind: die Wechselbeziehung zwischen der Außenatmosphäre und der Luftqualität in der U-Bahn, die Reduzierung von Feinstaub in Innenräumen in der U-Bahn und die Reduzierung von Viren in der U-Bahn. Es können nur Arbeiten angenommen werden, die noch nie zuvor veröffentlicht wurden. Bis zu 10 Millionen Won (ca. 8.700 US-Dollar) werden als Geldpreis an die Finalisten vergeben.

Kim Eui-Seung, stellvertretender Bürgermeister für Wirtschaftspolitik, erklärte: „Ich hoffe, dass die Seoul Global Challenge 2021 als Gelegenheit dienen wird, die Fähigkeiten von Talenten aus der ganzen Welt zusammenzuführen und dadurch Fortschritte in den entsprechenden innovativen Technologien und Forschungsniveaus zu erzielen."

Weitere Informationen zu der Challenge - von der Teilnahme bis hin zu detaillierten Bewertungsmethoden - sind auf Koreanisch und Englisch auf folgender Website verfügbar: http://seoulglobalchallenge.sba.kr/en/

SBA Seoul Global Challenge Medienteam

+82-2-2222-3726

sbatech@sba.seoul.kr

http://seoulglobalchallenge.sba.kr/en/