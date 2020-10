BERNSTEIN RESEARCH belässt LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Lufthansa-Aktie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das Licht am Ende des Tunnels habe sich für die europäischen Fluggesellschaften als Illusion erwiesen, nachdem Regierungen wegen steigender Corona-Infektionszahlen wieder Lockdown-Maßnahmen verhängt und Reisewarnungen ausgesprochen hätten, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Es drohten weitere Flugkapazitätskürzungen. Bei der Lufthansa dürfte die Verschuldung über Jahre auf einem erhöhten Niveau liegen. Sie werde Töchter oder Flugzeuge verkaufen müssen, um den Milliardenkredit der Regierung zurückzuzahlen./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 23:04 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Deutsche Lufthansa Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de