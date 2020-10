Früher noch als sichere Säule der Altersvorsorge betitelt, kommen Lebensversicherungen mehr und mehr in Verruf. Die Risiken wachsen, der Profit sinkt – die Kanzlei Mingers. rät daher dringend von einem Neuabschluss ab.

Risiko Lebensversicherung: Was macht sie so unsicher?

Der jahrzehntelange Trend der Lebensversicherungen scheint sich dem Ende zuzuneigen. Während sie früher als eine sichere Mischung aus Sparen und Versichern angesehen waren, werden nun vermehrt die Risiken sichtbar. Die Branche steht vor dem Umbruch, denn die größte Versicherung – die Allianz Leben – hat nun das endgültige Aus der einhundertprozentigen Beitragsgarantie angekündigt. In naher Zukunft können Verbraucher daher damit rechnen, dass von ihren Beiträgen im schlimmsten Fall nur noch 60 bis 90 Prozent übrigbleiben.

Dazu geführt haben unter anderem hohe Kosten, ein Dauerniedrigzins sowie jahrelange Fehlkalkulationen der Versicherer. Auch andere Anbieter wird diese Entwicklung treffen. Dies hat Auswirkungen sowohl für Neukunden als auch für Altkunden. Die Kanzlei Mingers. rät daher zur äußersten Vorsicht beim Thema Lebensversicherungen.

Wie sehen die konkreten Auswirkungen für Verbraucher aus?

Die ehemals noch recht hohen Zinssätze von um die vier Prozent haben sich mittlerweile auf einen deutlich niedrigeren Garantiezins von häufig nur noch bis zu 0,9 Prozent eingependelt. Spätestens ab 2021 wird dies für Verbraucher bedeuten, dass sie nicht mehr mit einem sicheren Plus ihrer Anlage rechnen können, sondern im schlimmsten Fall sogar Verluste in Kauf nehmen müssen. Besonders vom Neuabschluss einer Lebensversicherung ist daher dringend abzuraten.

Ein zusätzliches Risiko bei Vertragsabschluss stellt außerdem der kaum abschätzbare Finanzbedarf dar. Änderungen oder frühzeitige Austritte aus dem Vertrag sind zumeist umständlich und teuer. Die Kanzlei Mingers. empfiehlt daher, Sparen und Versichern unbedingt voneinander zu trennen.

Wie sollten Verbraucher mit ihren Altverträgen umgehen?

Verträge, die schon länger Bestand haben, bleiben zunächst unbetroffen vom Umbruch der Branche Lebensversicherungen. So kann in den meisten Fällen auch der vereinbarte Garantiezins weiterhin eingehalten werden.

Ein vorzeitiger Austritt aus dem eigenen Vertrag wird vor allem nach einer Vertragslaufzeit von mindestens fünf Jahren teuer. Sollten Verbraucher in diesem Fall in Erwägung ziehen, aus ihrem Vertrag auszutreten, lohnt es sich oftmals eher, eine Änderung der Vertragsbedingungen durchzuführen und den Vertrag zum Beispiel auf beitragsfrei umstellen zu lassen. Nicht zu vergessen ist an dieser Stelle, dass auch dies mit Zusatzkosten verbunden ist.

Eine gute Nachricht ergibt sich jedoch aus einem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 27. Juni 2018. Dies besagt, dass Verbraucher, die bei Vertragsabschluss gar nicht oder fehlerhaft über ihre Widerspruchs- oder Rücktrittsrechte belehrt wurden, den gesamten Vertrag ohne Probleme rückabwickeln können. Das bezieht sich auf Verträge, die zwischen Anfang 1995 und Ende 2007 abgeschlossen wurden. Lassen Sie Ihre Verträge daher von den erfahrenen Anwälten der Kanzlei Mingers. prüfen.

Bei Fragen wenden Sie sich an die Kanzlei Mingers.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie außerdem in diesem Video.